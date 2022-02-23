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За последние два года в Кордайском районе проделана масштабная работа – Бердибек Сапарбаев

23 Февраля 2022 16:30
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За последние два года в Кордайском районе проделана масштабная работа – Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Встречу с активом района провел в ходе рабочей поездки в Кордайский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона отметил, что после событий в Кордайском районе, произошедших два года назад, по поручению Главы государства был принят комплекс мероприятий, направленных на развитие района.

«За последние два года в Кордайском районе произошло много положительных изменений. При поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева было выделено более 35 миллиардов тенге на развитие района. Проведены масштабные строительно-ремонтные работы, построены социальные объекты. Все это на благо жителей. Работа в этом направлении должна быть продолжена. Последствия массовых беспорядков, произошедших два года назад, полностью ликвидированы, поврежденные объекты восстановлены на 100 процентов. Все вернулось в прежнее русло. Нельзя допустить повторения такой ситуации. В деле укрепления мира и согласия большую роль играет проект «Бейбітшілік пен келісім», - отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил акимам района и сельских округов не оставлять без внимания обращения граждан и оперативно принимать соответствующие меры.

Говоря о январских событиях, глава региона подчеркнул, что необходимо на системной основе принимать меры по укреплению общественного согласия и стабильности, решению социальных проблем.

«В народе говорят: «Бірлік бар жерде - тірлік бар» («Где есть единство, дело спорится»). Мы, как дружная семья, должны поддерживать единство и гармонию в нашем общем доме», - обратился к жителям Бердибек Сапарбаев.

Он отметил, что в соответствии с поручениями Президента страны необходимо решить вопрос школ с большим числом учащихся, широко использовать возможности механизма государственно-частного партнерства, ускорить работу по созданию новых рабочих мест. Важными в повестке дня остаются такие вопросы, как предупреждение распространения коронавирусной инфекции, недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары, патриотическое воспитание молодежи, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Экономика   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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