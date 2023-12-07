За последние четыре года в Казахстане произошли глубокие процессы демократизации. По итогам реализации политических и конституционных реформ, в стране сформировалась новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. Таким мнением поделилась руководитель Национального центра по правам человека в РК Салтанат Турсынбекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер рассказала о внесенных поправках в избирательную систему, которые были апробированы на президентских выборах в ноябре 2022 года и закреплены на выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней, позже и на выборах акимов городов.

— В отношении избирательной кампании в Мажилисе и маслихатах выборы проходили по новой, более демократической системе — пропорционально-мажоритарной. В одномандатном округе была предоставлена возможность проголосовать за кандидата, что позволило избирателю напрямую влиять на работу своего представителя, поскольку его политическая ответственность зависит от конкретного округа. В выборах принимала участие не только системная, но и внесистемная оппозиция, а в целом в Мажилис вошли шесть партий — исторический результат для страны. В результате Мажилис и маслихаты обновились на 80%, а беспрецедентная конкуренция подтолкнула кандидатов к использованию различных избирательных технологий, — сказала Салтанат Турсынбекова.

Особо отметила она пилотные выборы акимов областного уровня, которые прошли 5 ноября в 42 районах и 3 городах.

— С 2024 года эта практика распространяется на все населенные пункты. Таким образом, с этого момента более 75% казахстанцев будут напрямую избирать акимов своих сел, районов и городов. Прямые выборы акимов вводятся в рамках децентрализации власти, предметом которой является повышение самостоятельности и политической ответственности местных исполнительных органов, — пояснила глава Национального центра по правам человека.

Спикер напомнила, что за 45 должностей акимов боролись 125 кандидатов. Среди них были экономисты, юристы, преподаватели, инженеры, специалисты по сельскому хозяйству и другие. Все 7 политических партий выдвинули своих кандидатов.

— Институт исполнительной власти — правительство тоже претерпело изменения. Кабинету министров была предоставлена полная отраслевая самостоятельность в рамках поручений главы государства по децентрализации полномочий. Около 470 отраслевых функций правительства переданы на уровень центральных государственных органов. Стоит отметить, что с 1 января 2023 года в стране создан Конституционный суд, в котором теперь каждый гражданин может напрямую защищать свои права и свободы. Высшая аудиторская палата получила новый статус и полномочия, — добавила Салтанат Турсынбекова.

По ее словам, успешная реализация реформ внутри страны получает положительную оценку мировых лидеров.

— Достижения страны отмечаются и во время зарубежных поездок главы государства. Защита национальных интересов, внешняя и внутренняя стабильность позволили Казахстану защищать статус многовекторного государства и развивать плодотворное сотрудничество с различными державами даже в условиях геополитической напряженности, исключая его негативное влияние, — заключила глава Национального центра по правам человека.

Напомним, в Астане проходит международная научно-практическая конференция на тему имплементации международных правовых норм, обеспечивающих права человека, в национальное законодательство.