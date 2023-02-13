За последние 100 лет в мире произошло около двух тысяч сильных землетрясений

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение в Турции и Сирии стало самым сильным за последнее десятилетие. На сегодняшний день известно о более 29 тысячах погибших, их число постоянно растет. По данным сейсмологов, за последние 100 лет в мире произошло около двух тысяч толчков с магнитудой более 7 баллов, о самых разрушительных из них читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Чили, 1960 год

Великое чилийское землетрясение, произошедшее 22 мая 1960 года, считается самым сильным за всю историю человечества. Подземные толчки в эпицентре составили 9,5 баллов и ощущались на территории в 200 тысяч квадратных километров. Города Консепсьон, Вальдивия, Осорно и Пуэрто-Монт были почти полностью разрушены. Цунами, возникшее из-за этого землетрясения, достигло берегов Японии, Филиппин, Гавайев и нанесло значительные повреждения прибрежным поселениям. В результате серии афтершоков, а также цунами, погибли более 6 тысяч человек и около 2 млн человек остались без крова.

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Индийский океан, 2004 год

26 декабря 2004 года подводные толчки в Индийском океане вызвали цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Магнитуда землетрясения достигала 9,3 балла, вертикальные колебания земли составили 4-5 метров, высота волн превышала 15 метров. Эпицентр находился у берегов острова Суматры (Индонезия) и цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии и Таиланда. По разным оценкам в результате стихийного бедствия погибло около 300 тысяч человек. Точное число погибших неизвестно, так как множество людей было унесено водой в океан.

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Япония, 2011 год

Это землетрясение случилось 11 марта 2011 года и по своим параметрам - 9,1 балла - было редчайшим явлением среди аналогичных природных стихийных бедствий. Эпицентр располагался под дном Тихого океана, в 70 километрах от побережья японского острова Хонсю. Цунами высотой волн 35-40 метров всего через полчаса после толчков обрушилось на северо-восточную префектуру Иватэ, города Мияко и Сендай. Жертвами океанской волны, смывавшей все на своем пути, стали по меньшей мере 20 тысяч человек. Однако самой страшной по своим последствиям стала вызванная землетрясением радиационная авария на АЭС «Фукусима-1».

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Китай, 1976 год

По числу жертв одной из крупнейших катастроф XX века считается землетрясение в китайском Таншане 28 июля 1976 года магнитудой 7,9 балла. В результате землетрясения 90% зданий было разрушено мгновенно, город сравнялся с землей, а в образовавшиеся трещины ушла целая больница и пассажирский поезд. По неофициальным данным, тогда погибли свыше 655 тысяч человек. Здесь, как и нынешнее землетрясение в Турции, трагедия произошла ночью, когда все спали, и именно поэтому было такое большое число жертв.

Фото: china.org.cn

Гаити, 2010 год

Самым разрушительным в карибском регионе за всю историю наблюдений стало землетрясение 12 января 2010 года на Гаити. Эпицентр толчков, магнитуда которых достигала 7 баллов, располагался в 22 километрах от Порт-о-Пренса, столицы Гаити. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами погибло более 230 тысяч человек, разрушено около 100 тысяч зданий, около 1,3 млн человек лишились крова. Жертвами природного явления стали жители 14 стран Южной и Юго-Восточной Азии и Восточной Африки.

Фото: Gregory Bull/AP

Ашхабад, 1948 год

Произошедшее в ночь с 5 на 6 октября 1948 года землетрясение в Ашхабаде считается самым разрушительным на территории бывшего Советского Союза. Его очаг был расположен на глубине 18 км - практически прямо под городом, интенсивность сотрясений в эпицентральной области достигала 9 -10 баллов. Помимо Ашхабада пострадало большое количество населённых пунктов в близлежащих районах республики, а также в соседнем Иране. Землетрясение практически стерло город с лица земли, уцелели лишь некоторые постройки. Число жертв этой катастрофы составило по разным данным от 110 до 170 тысяч человек. Положение усугубило то, что землетрясение произошло глубокой ночью, когда большая часть жителей города спала. Выживших жителей эвакуировали 120 военных и гражданских самолетов.

Фото: Государственный архив Туркменистана

Перу, 1970 год

Землетрясение 31 мая 1970 года под Тихим океаном магнитудой 7,9 балла, также называемое Великим перуанским землетрясением, произошло у побережья Перу. Подводная активность спровоцировала оползни от северного города Чиклайо на юг до столицы Лимы, на расстоянии более 400 миль. Самый разрушительный оползень сошел с самой высокой вершины Перу, горы Уаскаран (6768 метров над уровнем моря), расположенной в западно-центральных Андах.

Фото: Miguel Koo Chia

Поток снега и земли со скоростью 200 км/ч практически снес с лица земля населенные пункты Юнгай и Ранрахирки, где заживо были погребены 70% жителей. Официально жертвами признаны 70 000 человек, однако в некоторых источниках сообщается, что число погибших превышает 100 000 человек.

Фото: Научная фотобиблиотека

Главное фото: Ricardo Arduengo/AP