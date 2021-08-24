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За попытку убийства задержан 20-летний житель Алматинской области
24 Августа 2021 18:44
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За попытку убийства задержан 20-летний житель Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В дежурную часть Енбекшиказахского РУП из центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации с ножевыми ранениями жизненно важных органов 41-летнего жителя поселка Жетыген.
Выехавшая в больницу следственно-оперативная группа допросить пострадавшего не смогла, в связи с его тяжелым состоянием. Установив, откуда был доставлен потерпевший, стражи порядка выехали на место происшествия.
В ходе производства первоначальных следственных действий при помощи найденных свидетелей им удалось установить подозреваемого, который ударился в бега. На следующий день в результате активного поиска скрывающегося мужчину удалось задержать.
Подозреваемый признался в совершении преступления и пояснил, что, находясь дома у одного из коллег, обмывавшего продажу автомобиля, выпил изрядное количество спиртного. В общей сложности они выпили три литра водки. Ночью у него произошел конфликт с напарником. А когда тот лег спать, несколько раз ударил его ножом и убежал к речке. В обед, прейдя домой, был задержан полицейскими.
Подозреваемый до решения вопроса об избрании меры пресечения в соответствии со ст. 128 УПК РК водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 УК РК.
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