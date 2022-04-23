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    17:38, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    За попытку убийства к 11 годам лишения свободы приговорен житель Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой района «Алматы» города Актобе был составлен обвинительный акт и предан суду житель Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мужчина пытался убить жену, потом покончить жизнь самоубийством и затем сбежал из-под стражи.

    «Согласно обвинительного акта прокурора, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом своей супруге, после чего этим же ножом пытался совершить суицид, однако в результате своевременно оказанной медицинской помощи не смог довести свои действия до конца», - сообщил прокурор района «Алматы» г. Актобе Жасулан Даулембаев.

    Находясь на лечении в специализированной палате больницы скорой медицинской помощи, мужчина сбежал из-под стражи, однако вскоре был задержан полицейскими.

    На заседании суда судья согласился с мнением государственного обвинителя, признав подсудимого виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.


    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с преступностью Суды Актюбинская область
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