За попытку убийства к 11 годам лишения свободы приговорен житель Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой района «Алматы» города Актобе был составлен обвинительный акт и предан суду житель Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина пытался убить жену, потом покончить жизнь самоубийством и затем сбежал из-под стражи.

«Согласно обвинительного акта прокурора, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом своей супруге, после чего этим же ножом пытался совершить суицид, однако в результате своевременно оказанной медицинской помощи не смог довести свои действия до конца», - сообщил прокурор района «Алматы» г. Актобе Жасулан Даулембаев.

Находясь на лечении в специализированной палате больницы скорой медицинской помощи, мужчина сбежал из-под стражи, однако вскоре был задержан полицейскими.

На заседании суда судья согласился с мнением государственного обвинителя, признав подсудимого виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.