За помощь в восстановлении в должности чиновник МВД требовал 600 тыс тенге
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Бывший начальник и сотрудники группы собственной безопасности МВД подозреваются в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Департаментом Антикоррупционной службы по Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника группы собственной безопасности МВД, старшего оперуполномоченного по ОВД группы собственной безопасности МВД и полицейского УП г.Актобе ДП Актюбинской области.
«Указанные лица, используя свое служебное положение, в марте 2019 года в городе Актобе, под предлогом оказания содействия в восстановлении бывшего сотрудника правоохранительных органов в орган уголовно-исполнительной системы области, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили у него денежные средства в общей сумме 600 тыс. тенге», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Подозреваемые признали свою вину в ходе следствия. Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.
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