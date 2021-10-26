За получение взятки осудили руководителя облздрава СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Кабдрахмана Сактаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководителя облздрава подозревали в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от директора частного некоммерческого учреждения «Денсаулык» Айнагуль Карабаевой.

Из материалов дела стало известно, что Карабаева принесла Сактаганову 200 тысяч тенге в папке с документами. Деньги предназначались за то, чтобы руководитель облздрава убедил уполномоченные и исполнительные органы выплачивать подъемные молодым специалистам, которые приезжают работать в частное медучреждение.

Дело рассматривали в упрощенном режиме, поскольку подсудимые признали вину и заключили процессуальное соглашение. Чистосердечное признание стало смягчающим обстоятельством.

Суд назначил Кабдрахману Сактаганову наказание в виде штрафа в 30-ти кратном размере от суммы взятки – 5,8 миллионов тенге. Айнагуль Карабаева должна выплатить штраф в размере 4 млн тенге. Оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.