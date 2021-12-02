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За получение необоснованного дохода АО «КазТрансОйл» снизит тарифы на тепло

2 Декабря 2021 13:21
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За получение необоснованного дохода АО «КазТрансОйл» снизит тарифы на тепло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики снизил тарифы на тепло потребителям АО «КазТрансОйл» за полученные им необоснованные доходы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

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В соответствии с подпунктом 15 пункта два статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять утвержденную тарифную смету.

По итогам проведенного анализа исполнения тарифных смет на регулируемые услуги АО «КазТрансОйл», выявлено неисполнение по статье затрат утвержденной тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии на 2020 год, где общая сумма необоснованно полученного дохода составляет 5,09 тыс тенге с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на момент принятия решения.

Кроме того, выявлено неисполнение статей затрат на регулируемые услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии АО «КазТрансОйл», где общая сумма необоснованно полученного дохода составляет 98,23 тыс тенге с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на момент принятия решения.

В связи с чем, Комитетом по регулированию естественных монополий в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.

Уровень временно компенсирующего тарифа по передаче и распределению тепловой энергии АО «КазТрансОйл» на один год составляет 269,51 тенге/Гкал без НДС, с вводом в действие с 1 января 2022 года со снижением на 0,29% (с 270,29 на 269,51 тенге/Гкал без НДС).

Уровень временно компенсирующего тарифа по производству, передаче и распределению тепловой энергии на один год составляет 6018,38 тенге/Гкал без НДС, в том числе с дифференциацией по группам потребителей, с вводом в действие с 1 января 2022 года со снижением на 0,60% (среднеотпускной – с 6054,65 до 6018,38 тенге/Гкал без НДС, население, бюджетные и некоммерческие организации, а также предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению с 1723,29 до 1712,97 тенге/Гкал без НДС и промышленные предприятия и коммерческие организации с 11801,89 до 11731,19 тенге/Гкал без НДС).

При этом, АО «КазТрансОйл» вправе обжаловать решение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что Комитет проводит систематическую работу, ориентированную на обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий требований законодательства о естественных монополиях.


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