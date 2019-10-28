За полгода малый и средний бизнес выпустил продукцию на 12,7 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики РК рассказали о ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно официальным статистическим данным, доля малого и среднего предпринимательства в ВВП за январь-июнь 2019 года по республике составила 28,5%. Наша задача довести этот показатель к 2025 году до 30% и к 2050 году до 50%, что соответствует уровню развитых стран», - сказал на пресс-конференции в Правительстве вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев.

Он напомнил, что Казахстан поднялся на 3 позиции вверх рейтинга «Doing Business» и вошел в ТОП-25 лучших в ведении бизнеса среди 190 стран мира.

«Это отчетливо показало действенность правительственных мер, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса из года в год», - подчеркнул вице-министр.

Спикер также рассказал об увеличении объемов выпускаемой малым и средним бизнесом продукции.

«За январь-июнь 2019 года выпуск продукции субъектами МСП составил 12,7 трлн. тенге и увеличился, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, в сопоставимых ценах на 10,8%. Если сравнить результаты по годам, то в 2018 году выпуск продукции составил 26,5 трлн тенге, это на 70% больше по сравнению с показателем 2015 года», - заключил Ж. Мадиев.