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За полчаса задержали угонщиков авто в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Управления полиции Бухаржырауского района Карагандинской области задержали автоугонщиков в течение 30 минут после поступления заявления от потерпевшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».
14 июля на телефон дежурной части Управления полиции Бухаржырауского района Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Уштау о том, что неизвестный похитил его автомашину марки Мерседес.
Незамедлительно был ориентирован весь личный состав Управления полиции, проверялись все въезды и выезды. И спустя полчаса после поступления сообщения участковым инспектором полиции Ерланом Жанашевым совместно с двумя инспекторами патрульной полиции Жарас Акылбековым и Бахтияр Искаковым около села Сары-тобе были задержаны подозреваемые на угнанной автомашине. Им оказались трое жителей Карагандинской области, которые признались, что угнали автомашину, чтобы доехать до города Караганды.
По данному факту в Управлении полиции района начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
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