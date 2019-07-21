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За полчаса задержали угонщиков авто в Карагандинской области

21 Июля 2019 10:30 128
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За полчаса задержали угонщиков авто в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Управления полиции Бухаржырауского района Карагандинской области задержали автоугонщиков в течение 30 минут после поступления заявления от потерпевшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 июля на телефон дежурной части Управления полиции Бухаржырауского района Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Уштау о том, что неизвестный похитил его автомашину марки Мерседес.

Незамедлительно был ориентирован весь личный состав Управления полиции, проверялись все въезды и выезды. И спустя полчаса после поступления сообщения участковым инспектором полиции Ерланом Жанашевым совместно с двумя инспекторами патрульной полиции Жарас Акылбековым и Бахтияр Искаковым около села Сары-тобе были задержаны подозреваемые на угнанной автомашине. Им оказались трое жителей Карагандинской области, которые признались, что угнали автомашину, чтобы доехать до города Караганды.

По данному факту в Управлении полиции района начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК  - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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