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    16:24, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    За покровительство в незаконной миграции задержан гражданин Казахстана

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    Фото: пресс-служба КНБ РК
    9 сентября 2023 года оперативниками ДКНБ по Актюбинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в даче взятки должностному лицу за общее покровительство функционирования незаконной миграции.

    По предварительным данным, задержанный занимался привлечением иностранных работников к трудовой деятельности в республике без соответствующего разрешения.

    В качестве предмета взятки изъяты денежные средства в сумме 400 тысяч тенге.


    Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 367 («дача взятки, совершенная в значительном размере») Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

    Напомним, ранее сообщалось о задержании с начала года около 95 лиц за попытку нарушения границы.


    Теги:
    КНБ Актюбинская область Криминал мигранты
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