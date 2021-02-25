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    10:19, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    За поездку по петропавловскому «арбату» накажут 19-летнего водителя

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 19-летний водитель покатался вокруг Стелы Независимости, расположенной на пешеходной улице города. За поездку придется нести ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, внимание стражей порядка привлекло видео в социальных сетях. «Toyota Camry» ездила по улице Конституции Казахстана, вокруг Стелы Независимости. Эта улица в Петропавловске – пешеходная. Проезд транспорта там запрещен, о чем свидетельствует соответствующий дорожный знак.

    Машину установили после изучения архива камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Правонарушителя задержали. Выяснилось, что 19-летний житель города на машине друга решил показать ему, как он умеет водить. Ведь буквально за неделю до этого он впервые получил водительские права.

    «Собран материал по части 1 статьи 596 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Свою вину молодой водитель признал. Снял видео с извинениями перед возмущенными североказахстанцами», - добавил командир батальона патрульной полиции Канат Алимжанов.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт
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