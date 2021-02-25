За поездку по петропавловскому «арбату» накажут 19-летнего водителя

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 19-летний водитель покатался вокруг Стелы Независимости, расположенной на пешеходной улице города. За поездку придется нести ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, внимание стражей порядка привлекло видео в социальных сетях. «Toyota Camry» ездила по улице Конституции Казахстана, вокруг Стелы Независимости. Эта улица в Петропавловске – пешеходная. Проезд транспорта там запрещен, о чем свидетельствует соответствующий дорожный знак.

Машину установили после изучения архива камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Правонарушителя задержали. Выяснилось, что 19-летний житель города на машине друга решил показать ему, как он умеет водить. Ведь буквально за неделю до этого он впервые получил водительские права.

«Собран материал по части 1 статьи 596 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Свою вину молодой водитель признал. Снял видео с извинениями перед возмущенными североказахстанцами», - добавил командир батальона патрульной полиции Канат Алимжанов.



