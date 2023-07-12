«За подготовку к отопительному сезону отвечаете головой»: Аксакалов пригрозил акимам регионов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области отчитались о подготовительной работе к отопительному сезону. Вот только большая часть котельных, соцобъектов и многоквартирных жилых домов в регионе пока даже на 50% не готовы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель профильного ведомства Даурен Аскаров, из 95 котельных завершены подготовительные мероприятия только на 28 или 29%.

«В соответствии с планом в 5 городах - Костанай, Рудный, Аркалык, Лисаковск и Житикара - ведутся ремонтные работы на 6 паровых и 3 водогрейных котлах, 1-ом турбоагрегате, химводоподготовительной системы Аркалыкской ТЭЦ и строительство газопотребляющей установки в котельной городе Житикара. Также замена водогрейных котлов в котельной №2 поселка Кушмурун Аулиекольского района в количестве 4 единиц и в центральной котельной села Боровское Мендыкаринского района в количестве 1 единицы», - проинформировал Аскаров, выступая на аппаратном совещании в областном акимате.

В этом году, по данным ведомства, планируется завершение пусконаладочных работ на Аркалыкской ТЭЦ и акимату поручено взять на контроль вопрос получения паспорта готовности.

«Вместе с тем, осуществляется работа по выносу котельных объектов образования по требованию Департамента по чрезвычайным ситуациям (всего необходимо 31). В текущем году ведутся работы по выносу 18 котельных на сумму 743,1 млн тенге в Денисовском, Джангельдинском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском и Узункольском районах. Также проводятся работы по выносу котельных центральной районной больницы и физкультурно-оздоровительного комплекса в Мендыкаринском районе на общую сумму 72 млн тенге», - добавил глава управления ЖКХ.

Проинформировал Аскаров и по реконструкции теплосетей в регионах. Ежегодно, по его словам, необходимо реконструировать 20 км сетей теплоснабжения. В срок до 1 июня было проведено техническое обследование теплосетей. Выяснилось, что из 743,6 км сетей обследовано 545,1 км. Оставшиеся 203,6 км были обследованы ранее или находятся в хорошем техническом состоянии. По результатам обследования износ сетей теплоснабжения по области снижен на 5,9%, с 55,8% до 49,9%.

По озвученным управлением ЖКХ данным, из 626 автономных котельных подготовлено 242, или 38%. Из 639 объектов образования подготовлено 264 или 41%. Акиматами Житикаринского, Костанайского, Узункольского районов и города Аркалык и вовсе пока не подготовлен ни один объект образования.

Из 461 объектов здравоохранения в регионе подготовлено лишь 195 или 42%. Ряд регионов - Житикаринский, Костанайский, Узункольский районы и город Аркалык также не подготовили ни один объект здравоохранения.

Что касается многоквартирных жилых домов, то из 2 833 подготовлено лишь 355 или 13%. В ряде районов также не ведется работа по подготовке — это акиматы Амангельдинского, Денисовского, Житикаринского, Костанайского, Узункольского районов и города Аркалык.

Подытожил обсуждения на эту тему глава региона Кумар Аксакалов, который поручил, чтобы все работы были проведены в срок и согласно графику.

«Акимам городов и районов в срок до 1 октября обеспечить готовность к отопительному сезону. Вы отвечаете головой за прохождение отопительного сезона», - поручил аким области.