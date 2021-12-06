+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За подделку документов осужден житель Алматинской области

6 Декабря 2021 18:02
Поделиться:
За подделку документов осужден житель Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющих право получить завышенные выплаты кандасам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агенства финансового мониторинга Республики Казахстан.

Новости по теме
Суд Люксембурга вынес решение в пользу Казахстана
Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Нур-Султане Более 17,3 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года На три года осудили застройщика долгостроя в Костанае

Государство на постоянной основе оказывает социальную поддержку всем гражданам страны, в том числе прибывшим из других стран.

Вместе с тем, имеются факты злоупотребления государственной помощью.

К примеру, сотрудниками территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин Исхан Улан 1971 года рождения.

Он занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек, предоставляющих право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат кандасам, прибывшим из Китайской Народной Республики.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).

Исхан Улан осужден.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Судебный процесс  
Поделиться:
Новости по теме
Суд Люксембурга вынес решение в пользу Казахстана
Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Нур-Султане
Более 17,3 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года
На три года осудили застройщика долгостроя в Костанае
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
3 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Свыше 20 человек заболели пневмонией с признаками КВИ в Казахстане
Читайте также
Свыше 4600 подростков вакцинировались от коронавируса в Алматинской области
Более 2600 человек ревакцинировались от коронавируса в Алматинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Свыше 20 человек заболели пневмонией с признаками КВИ в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив