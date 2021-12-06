За подделку документов осужден житель Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющих право получить завышенные выплаты кандасам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агенства финансового мониторинга Республики Казахстан.
Государство на постоянной основе оказывает социальную поддержку всем гражданам страны, в том числе прибывшим из других стран.
Вместе с тем, имеются факты злоупотребления государственной помощью.
К примеру, сотрудниками территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин Исхан Улан 1971 года рождения.
Он занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек, предоставляющих право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат кандасам, прибывшим из Китайской Народной Республики.
В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).
Исхан Улан осужден.
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