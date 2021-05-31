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За подчиненных-взяточников наказали главу инспекции транспортного контроля в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
31 Мая 2021, 17:00
За подчиненных-взяточников наказали главу инспекции транспортного контроля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководителя инспекции транспортного контроля Руслана Сейталина привлекли к дисциплинарной ответственности за совершение подчиненными коррупционного правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления Антикоррупционной службы Жаркын Галымов сообщил, что Сейталин получил выговор. В отношении его заместителя Антона Маркова департамент кадровой работы начал служебное расследование.

Напомним, в марте в Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя отдела инспекции Руслана Магзумова. В июле прошлого года он попался на взятке в размере 500 тысяч тенге от местного предпринимателя за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по территории области.

«Ранее, 28 мая прошлого года, Антикоррупционной службой области начато досудебное расследование в отношении главного специалиста инспекции Муканова по подозрению в получении взяток, находящегося в непосредственном подчинении Магзумова. В ноябре его признали виновным с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы. Указанные обстоятельства негативно сказываются на имидже самого органа, так и подрывают авторитет всех государственных служащих в глазах граждан и общества, а учитывая специфику деятельности ведомства с иностранными перевозчиками, и мирового сообщества», - сказал Ж. Галымов.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Коррупция  
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