За плохие дороги наказали сельских акимов в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В общей сложности 21 акиму сел и сельских округов придется выплатить более 4 млн тенге штрафов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Для профилактики ДТП, снижения уровня травматизма и смертности на дорогах региона, департамент полиции постоянно проводит обследование дорог общего пользования, в том числе и трасс республиканского и местного значения, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Общая протяженность автомобильных дорог Павлодарской области составляет 5441,1 км. С начала года мы провели 890 обследований автодорог общего пользования, в ходе которых выявлено 2027 дефектов. По результатам обследований выдано 895 предписаний на устранение выявленных недостатков. К административной ответственности привлечены 140 должностных и юридических лиц, в том числе наказаны акимы 21 села и сельских округов»,- сообщил начальник управления административной полиции Нуржан Танатаров.В полиции отметили, что 18 акимов привлечены к ответственности за неудовлетворительное содержание дорог по статьям 630, 631 и 632 КРКоАП, еще трое - за неисполнение предписания по статье 420 КРКоАП. На всех нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 4 млн тенге.
Также полицейские проверили 92 железнодорожных переезда, обнаружив следующие дефекты: отсутствие необходимых дорожных знаков, неисправное освещение и неудовлетворительное состояние настила.
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