За плохие дороги наказали 127 руководителей дорожных служб в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специалистами дорожного надзора Департамента полиции проведено более 890 обследований улиц и автодорог, по результатам которых 127 руководителей дорожных служб, допустивших нарушения, привлечены к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

«Департаментом полиции совместно с местными исполнительными органами уделяется особое внимание вопросам улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и повышения уровня организации дорожного движения», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

На улично-дорожной сети области ведется строительство и реконструкция 13 новых светофорных объектов, будут продолжены работы по установке «+» образных секций на 6 светофорах областного центра.

На опасных участках перед нерегулируемыми пешеходными переходами нанесено 450 погонных метров шумовых полос, установлено 60 светодиодных знаков, обновлено 111 искусственных дорожных неровностей, нанесено 33 000 квадратных метров дорожной разметки - все работы начаты.

Ведется реализация больших дорожных проектов по реконструкции автомобильных дорог республиканского значения (Алматы-Усть-Каменогорск, Омск-Майкапчагай, Таскескен-Бахты), улично-дорожной сети населенных пунктов.

По данным статистики, только за истекший период 2020 года на территории области зарегистрировано 417 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 50 и 603 человека получили травмы различной степени тяжести. Несовершенные дороги, низкая дисциплина водителей приводит к аварийности. По-прежнему, большинство ДТП происходят по вине водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения, подчеркивают в Департаменте полиции.



