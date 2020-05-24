За первый квартал 2020 года размер инвестиций Китая в страны инициативы «Один пояс, один путь» вырос на 11,7%

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В первом квартале текущего года инвестиции Китая в страны инициативы «Один пояс, один путь» выросли на 11,7%, а товарооборот увеличился на 3,2%. Об этом в воскресенье в ходе онлайн пресс-конференции на полях третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва заявил глава МИД КНР Ван И, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра Ван И, эпидемия коронавируса «действительно оказала некоторое влияние на сотрудничество в рамках «Одного пояса, одного пути», но оно было временным и локальным».

«Несмотря на «эпидемический шок», в первом квартале этого года инвестиции Китая в страны инициативы «Один пояс, один путь» выросли на 11,7%, а товарооборот увеличился на 3,2%», - отметил он.

«В условиях серьезного сбоя в международных авиаперевозках количество рейсов и грузооборот по маршруту регулярных грузовых железнодорожных перевозок «Китай-Европа» за четыре месяца 2020 года увеличились на 24% и 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. Доставлено почти 8 тыс. тонн защитных материалов», - добавил он.

Ван И констатировал, что «за последние семь лет размер прямых инвестиций Китая в страны инициативы «Один пояс, один путь» превысил 110 млрд долларов, а общий объем товарооборота Китая со странами, расположенными вдоль «пояса и пути» достиг 7,8 трлн долларов. Запушено более двух тысяч совместных проектов».

Глава МИД КНР также проинформировал о том, что Китай планирует провести видеоконференцию высокого уровня «Одного пояса, одного пути».

Напомним, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» объединяет два проекта – «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь 21-го века».

Как ранее сообщал «Казинформ», в Пекине в эти дни проходит главное внутриполитическое событие года Китая – ежегодная сессия парламента, отложенная на более чем два месяца из-за пандемии коронавируса – открылась в минувшую пятницу в Доме народных собраний в китайской столице.

Нынешняя сессия ВСНП продлится семь дней вместо обычных десяти и завершится 28 мая.