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За первые сутки нового года чрезвычайные происшествия в стране не допущены - МВД

2 Января 2023, 21:15
За первые сутки нового года чрезвычайные происшествия в стране не допущены - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особое внимание сотрудники полиции уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как отметили в пресс-службе МВД РК, на улицах увеличена плотность нарядов полиции, а также они максимально приближены к местам массового пребывания граждан и увеселительных заведениям. Посредством камер видеонаблюдения обеспечен визуальный контроль за оперативной обстановкой в местах проведения массовых мероприятий.

«По итогам принятых мер чрезвычайных ситуаций и происшествий не допущено. Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме», - сообщили в ведомстве.


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