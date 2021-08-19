За первое полугодие в РК выявлено около 6 тысяч несанкционированных свалок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет экологического регулирования и контроля подвел итоги работы территориальных департаментов экологии за первое полугодие 2021 года. Коллегия прошла посредством платформы ZOOM с участием руководства всех территориальных департаментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2020 год отличился для Комитета и его территориальных департаментов принятием нового кодекса, утверждением Дорожных карт и многими другими новшествами, и первое полугодие этого года позволил оценить результативность их принятия.

Итак, в 1 полугодии 2021 года по республике проведено 570 экологических проверок, по результатам выдано 1338 предписаний об устранении нарушений, 52% которых уже исполнены. При этом, на предприятия, допустившие нарушения, наложено более 1128 административных штрафов на общую сумму 707,13 млн. тенге.

На сегодняшний день совместно с АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары» выявлено 5811 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 34%.

По поручению Главы государства в настоящее время по всей республике проводятся рейды по зонам рекреации, в целях ликвидации и предотвращения образования стихийных свалок.

Кроме этого, в рамках утвержденных дорожных карт и комплексных планов по решению экологических проблем регионов проведены ряд других мероприятий.

Так, по Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения «Тухлая балка». В этом году будет введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений на левом берегу г. Атырау. Также ведется работа по реконструкции старой КОС, которая будет завершена в 2023 году. В 2024 году завершится очистка пруда-испарителя «Квадрат».

В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата реализация проекта по модернизации и реконструкции цехов. К концу 2022 выбросы снизятся на 30%.

По г. Алматы будет реализован проект по модернизации ТЭЦ-2 и 3.

В Карагандинской области АО «АрселорМиттал Темиртау» обязуется снизить выбросы в атмосферу на 30% до 2025 г. Также будет осуществлена посадка 500 тыс. деревьев вокруг г. Темиртау.

В Восточно-Казахстанской области ТОО «Казцинк» ожидается снижение выброса в атмосферу на 20%. Также будут приведены в соответствие действующие полигоны ТБО.

В Мангистауской области начата ликвидация исторического загрязнения «Кошкар-ата». Завершение запланировано в 2023 году. Помимо этого, группой компанией АО НК «КазМунайГаз» до 2024 года планируется провести работы по ликвидации и утилизации 2,5 млн тонн нефтеотходов. Уже ликвидировано 437 тысяч тонн.

Кроме этого, Стратегическим планом Министерства на 2021 год предусмотрен целевой индикатор по нормативному объему выбросов и сбросов загрязняющих веществ с последующим снижением по годам.

Анализ динамики нормативных объемов эмиссий показывает, что объемы эмиссий в окружающую среду за последние три года колеблются, не превышены и имеют тенденцию к снижению, что в большей степени обусловлено положительной динамикой развития отраслей экономики, увеличением мощностей действующих и вводом в эксплуатацию новых предприятий.

Разработаны более 40 подзаконных НПА в рамках реализации нового кодекса, которые в настоящее время находятся на стадии согласования и регистрации.

Проведены совещания с крупными предприятиями нефтяного сектора и горно-металлургического комплекса достигнута договорённость по снижению эмиссий на 20% с выработкой стратегией по снижению.

Определён перечень 17 компаний, объемы выбросов которых подлежат сокращению, с учетом суммы финансирования мероприятий в рамках реализации «Жасыл Казахстан».

Помимо этого, всего высажено на территории более 1 тыс. га 450 тыс. деревьев.

При этом, не обошлось и без доли критики в адрес департаментов.

Так, результаты полугодовой работы показали, что некоторыми департаментами вопрос об открытии проверок направляются в Комитет без детального изучения, кроме этого, в департаментах экологии по Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей и по г.Нур-Султан снижена активность в социальных сетях, показатели работы с общественностью и со СМИ стали значительно ниже предыдущего, имеет место несвоевременное реагирование и принятие мер по локализации ситуаций в социальных сетях.

В завершении совещания председателем Комитета Зулфухаром Жолдасовым дан ряд поручений департаментам на следующий отчетный период по дальнейшему улучшению деятельности, по результатам исполнения которых работе департаментов будет дана соответствующая оценка.