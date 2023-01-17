За период налоговых каникул количество активных малых компаний выросло на 23%

17 Января 2023, 14:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество зарегистрированных малых компаний в РК на начало 2023 года достигло 498 тысяч, рост за год составил 5,3%. Из них действующих малых компаний насчитывалось 390,3 тысячи, при этом их количество за год выросло на 13,4%. Количество активных малых компаний за 2022 год увеличилось сразу на 17,4%, до 194,4 тысячи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

За время налоговых каникул, которые были предоставлены малому бизнесу, применяющему специальные налоговые режимы (СНР), на период с 1 января 2020-го до конца 2022 года, количество зарегистрированных малых компаний увеличилось на 13,7%, действующих — на 30,3%, активных - на 22,6%.

Помимо освобождения от уплаты налогов, также действовал мораторий на проверки субъектов предпринимательства, который, в отличие от налоговых каникул, был продлен еще на год.

Больше всего активных малых компаний насчитывалось в Алматы - финансовом центре РК: 50,8 тысячи. Следом идет столица — 33,3 тысячи компаний. Значительное количество активно работающих малых предприятий также пришлось на Карагандинскую область (11,2 тысячи), Шымкент (8,2 тысячи) и Павлодарскую область (7,9 тысячи).

Большинство активных малых компаний работало в секторе торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов: 48,7 тысячи, плюс 22,9% за год.

Далее идет сфера строительства, где количество активных малых компаний выросло на 18,6%, до 18,3 тысячи, а замыкает топ-3 популярных отраслей сфера образования: 17,3 тысячи предприятий, рост за год - на 8,1%.