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За пересечение границы двумя гражданами КНР будут наказаны должностные лица

30 Октября 2019 13:56
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За пересечение границы двумя гражданами КНР будут наказаны должностные лица

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Должностные лица, допустившие незаконное пересечение границы этническими казахами из Китая, будут наказаны. Об этом сообщил журналистам директор Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Дархан Дильманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Д.Дильманова, командир войсковой части отстранен от должности, начальника пограничной заставы «Комсомол» и коменданта пограничной комендатуры ждет дисциплинарное наказание.

«Место незаконного пересечения указанные граждане Китая показали, мы это все зафиксировали. Имеются некоторые вещественные доказательства, которые мы обнаружили на месте. Они подтвердили, что эти вещи ранее относились к ним. Поэтому само место определено. Соответственно, если определено место, определено нарушение – естественно, 392 статья «Незаконное нарушение» на них распространяется», – сказал Д.Дильманов.

По его словам, случаи незаконного пересечения границы редки, данный инцидент связан с человеческим фактором. Поэтому будут сделаны выводы и произведены изменения в охране государственной границы.

Напомним, ранее сообщалось, что Пограничной службой КНБ РК начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 392 Уголовного кодекса РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан» в отношении граждан Китая Мурагера Алимулы и Кастера Мусакана.

В настоящее время, как сообщил Д.Дильманов, задержанные М.Алимулы и К.Мусакан находятся в следственном изоляторе.

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Ключевые слова: Пограничники, Китай, КНБ РК,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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