За перепродажу железнодорожных билетов ужесточили наказание в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об особенностях недавно принятого Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта», рассказал заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 декабря 2019 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта», - сообщил Жанибек Тайжанов на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что основной задачей и целью закона является решение четырех вопросов.

Первое – упрощение и прозрачность субсидирования

пассажирских перевозок.

Второе – предотвращение скрытого транзита грузов.

Третье – регулирование услуг подъездных путей с учетом

защиты прав потребителей.

Четвертое – ужесточение ответственности за незаконную продажу – перепродажу проездных билетов.

«Законом предусмотрена ответственность физических и юридических лиц от 100 до 500 МРП штрафа. Эта норма позволит значительно усилить меры по борьбе с незаконной продажей и перепродажей проездных билетов, а также посредническим методом на вокзалах», - пояснил Жанибек Тайжанов.