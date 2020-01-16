+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -5 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За перепродажу железнодорожных билетов ужесточили наказание в РК

16 Января 2020 17:38
Поделиться:
За перепродажу железнодорожных билетов ужесточили наказание в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об особенностях недавно принятого Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта», рассказал заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Надбавки на билеты объяснили в «Пассажирских перевозках»
Более 85 тысяч пассажиров приобрели ж/д билеты по электронному листу ожидания Электронное билетирование в Семее будут вводить поэтапно Нурлан Нигматулин: Дефицит железнодорожных билетов – важный вопрос для каждого казахстанца

«27 декабря 2019 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта», - сообщил Жанибек Тайжанов на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что основной задачей и целью закона является решение четырех вопросов.

Первое – упрощение и прозрачность субсидирования

пассажирских перевозок.

Второе – предотвращение скрытого транзита грузов.

Третье – регулирование услуг подъездных путей с учетом

защиты прав потребителей.

Четвертое – ужесточение ответственности за незаконную продажу – перепродажу проездных билетов.

«Законом предусмотрена ответственность физических и юридических лиц от 100 до 500 МРП штрафа. Эта норма позволит значительно усилить меры по борьбе с незаконной продажей и перепродажей проездных билетов, а также посредническим методом на вокзалах», - пояснил Жанибек Тайжанов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, КТЖ, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив