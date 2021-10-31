За передачу шоколадки с деньгами сыну в колонию наказали жительницу СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Северо-Казахстанской области попыталась передать деньги сыну, отбывающему срок наказания в колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, женщина прибыла на длительное свидание к сыну в учреждение ЕС-164/3. При личном досмотре вещей и продуктов питания в плитке шоколада проверяющие обнаружили и изъяли одну тысячу тенге.

«В соответствии с законодательством составили материал и направили в специализированный административный суд города Петропавловска для принятия решения. Постановлением суда на гражданку наложено административное взыскание в виде предупреждения и лишения длительного свидания с сыном на один год», - рассказали в пресс-службе.

При повторном нарушении, согласно действующему законодательству, ей грозит штраф в размере 20 МРП, или более 58 тысяч тенге, либо арест на срок до 30 суток.

В пресс-службе добавили, что информацию об инциденте разместили на стенде в комнате ожидания, чтобы предупредить родственников осужденных об ответственности за подобные нарушения.