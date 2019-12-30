-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:30
-
-
-
-
-
-
-
За педофилию будут пожизненно лишать свободы в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточили наказание за изнасилование и педофилию. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Спикер отметил, что подписанным Главой государства Законом РК по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления прав личности - изнасилование (ст.120 УК) и насильственные действия сексуального характера (ст.121 УК) переведены из средней в тяжкую категорию (ст.120 ч.1, 121 ч.1 – от 5 до 8 лет).
«Раньше изнасилование у нас находилось в средней тяжести, что позволяло примиряться, и дела заканчивались, не доходя до суда», - сказал Марат Ахметжанов.
Теперь, по его словам, законодательно ставится запрет на примирения по преступлениям данной категории.
«Совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка теперь предусматривает ответственность - только 20 лет или пожизненное лишение свободы без альтернативы», - добавил Марат Ахметжанов.
По его словам, аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей.
Теперь за недонесение, укрывательство и фальсификацию фактов педофилии (ст.416, 432, 434 УК) максимальный срок наказания составляет до 6 лет лишения свободы. Поправки в законодательство подписаны Главой государства и вступают в силу с 1 января 2020 года.
- Как теперь будут наказывать браконьеров в Казахстане
- За реализацию через Интернет наркотиков несовершеннолетним будут лишать свободы пожизненно в РК
- ГП о расследовании крушения самолета близ Алматы: Будет дана правовая оценка всем действиям должностных лиц
- Генпрокуратура проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air близ Алматы
- В каких случаях водителей будут лишать прав пожизненно с 2020 года в Казахстане
- Наказание за скотокрадство ужесточили в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана