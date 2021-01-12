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За партию «Nur Otan» отдали голоса 5 148 074 казахстанца

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
12 Января 2021, 10:46
За партию «Nur Otan» отдали голоса 5 148 074 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –За партию «Nur Otan» отдали голоса 5 148 074 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам К. Петрова, в списках избирателей было зарегистрировано 11 919 241 гражданин. Выдано бюллетеней 7 539 280.

Как стало известно, за политические партии проголосовали 7 241 562 человека. В том числе: за Народную партию Казахстана - 659 019 (9,10 %), за партию «Nur Otan» – 5 148 074 (71,09%), за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» - 383 023 (5,29 %), Демократическую партию «Ақ жол» – 792 828 (10,95 %), политическую партию «ADAL» - 258 618 (3,57 %).


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