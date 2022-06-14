14 Июня 2022 18:33

За пакеты из полимерных материалов будут штрафовать в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В целях сокращения вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду Парламентом Кыргызской Республики в первом чтении одобрен законопроект, согласно которому государство будет штрафовать за нарушение установленного запрета на ввоз, производство, реализацию и бесплатную выдачу в торговле и сфере обслуживания одноразовых упаковочных пакетов из полимерных материалов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Парламента КР.

Предусмотрены следующие меры ответственности :

1) за нарушение установленного законом запрета на производство пакетов из полимерной пленки – для физических лиц - 100 расчетных показателей, для юридических лиц - 280 расчетных показателей;

2) за нарушение установленного законом запрета на реализацию пакетов из полимерной пленки - для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 130 расчетных показателей;

3) за нарушение установленного законом запрета на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки в торговле и сфере услуг – предупреждение, при повторном нарушении в течении одного года – для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей;

4) за нарушение установленного законом запрета на включение стоимости пакетов из полимерной пленки в стоимость реализуемого на территории КР товара, а также их реализацию ниже себестоимости – для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей.

В ходе обсуждения депутатами было также предложено в проект закона внести понятие «биопакет», уточнив его свойства, а также отмечена необходимость изготовления биоразлагаемых пакетов из кукурузного и картофельного крахмалов.

Мусорные свалки в республике занимают более 600 гектаров земли, 506 из них относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Четверть всего объема отходов приходится на долю пластикового мусора. Учитывая непоправимость вреда пластикового мусора на окружающую среду, возникла необходимость создания барьеров для бесконтрольного оборота потенциально опасных одноразовых пластиковых пакетов.