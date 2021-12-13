За пьяную езду задержан иностранец в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе сотрудниками патрульной полиции задержан 29-летний кыргызстанец, управлявший машиной в нетрезвом виде, а также будучи лишенным водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

«12 декабря сотрудниками патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения по улице Жаманкулова была остановлена автомашина «Мазда Демео» под управлением 29-летнего гражданина Республики Кыргызстан. Согласно заключения медицинского освидетельствования он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения «легкой» степени, будучи ранее лишенным права управления транспортным средством. Водитель водворен в изолятор временного содержания города Актобе «, - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По факту проводятся следственные действия по статье 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Автомашина водворена на спецстоянку.