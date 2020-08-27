За пьяную езду лишились свободы два жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за восемь месяцев лишили пожизненно водительских прав 29 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего суд выносил в качестве основного наказания ограничение свободы. В двух случаях – реальное лишение свободы. Такое решение принималось, когда был причинен легкий вред здоровью или материальный ущерб.

«Два года лишения свободы получил 29-летний житель Кызылжарского района, который в феврале на трассе Челябинск - Новосибирск во время обгона столкнулся с обгоняемой автомашиной. В июле состоялся суд над его 37-летним земляком, который, употребив спиртное с приехавшим к нему знакомым, попросил пустить его за руль и допустил опрокидывание автомобиля», - рассказали в пресс-службе.

Полицейских беспокоят водители, которые, уже будучи лишёнными права управления за пьяную езду, вновь позволяют себе садиться за руль под воздействием алкоголя.