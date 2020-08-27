+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 14 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За пьяную езду лишились свободы два жителя СКО

27 Августа 2020 19:35
Поделиться:
За пьяную езду лишились свободы два жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за восемь месяцев лишили пожизненно водительских прав 29 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Девушку-повара похитили для женитьбы из донерной в Таразе
Взрывное устройство в здании акимата Семея не обнаружено Мужчину насмерть зажало в кабине опрокинувшегося трактора в СКО В здании акимата Семея ищут взрывное устройство, 170 человек эвакуированы

По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего суд выносил в качестве основного наказания ограничение свободы. В двух случаях – реальное лишение свободы. Такое решение принималось, когда был причинен легкий вред здоровью или материальный ущерб.

«Два года лишения свободы получил 29-летний житель Кызылжарского района, который в феврале на трассе Челябинск - Новосибирск во время обгона столкнулся с обгоняемой автомашиной. В июле состоялся суд над его 37-летним земляком, который, употребив спиртное с приехавшим к нему знакомым, попросил пустить его за руль и допустил опрокидывание автомобиля», - рассказали в пресс-службе.

Полицейских беспокоят водители, которые, уже будучи лишёнными права управления за пьяную езду, вновь позволяют себе садиться за руль под воздействием алкоголя.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #ДТП   #Суды   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив