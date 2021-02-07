За пьянство и курение в подъезде наказали жильца многоэтажки в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года полиция области к административной ответственности привлечены уже 67 правонарушителей, куривших в неустановленных местах, и 446 граждан за распитие алкогольных напитков в общественных местах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К участковому инспектору полиции центрального отдела полиции города Павлодар Жуанышеву обратилась старшая по дому 42/1 по улице Гагарина. Женщина пожаловалась, что 45-летний житель дома постоянно курит в подъезде и распивает спиртные напитки, - рассказал первый заместитель начальника центрального отдела полиции города Павлодара Рустам Сергазинов. - Также к нему постоянно приходят его знакомые, которые бесцельно ходят по подъезду и распивают алкоголь».

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что по этому вызову был направлен участковый инспектор полиции.

«По прибытию на указанный адрес участковым инспектором полиции Жуанышевым 45-летний житель дома и его двое 30-летних знакомых для выяснения всех обстоятельств были доставлены в пункт полиции города Павлодара», - добавили в ведомстве.

В отношении троих мужчин возбудили административные производства за курение в неустановленных местах, распитие алкогольных напитков в общественном месте. Материалы направлены в суд для принятия решения.

«С начала года полицейскими Павлодарской области к административной ответственности привлечены уже 67 правонарушителей, куривших в неустановленных местах, и 446 - за распитие алкогольных напитков в общественных местах», - привели цифры в ДП.