За отстрел двух сайгаков актюбинцу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Инспекторы природоохранной полиции задержали 27-летнего жителя Айтекебийского района за незаконный отстрел двух голов сайги. За браконьерство в связи с ужесточением законодательства задержанному мужчине грозит срок от 3 до 7 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«7 февраля инспекторы природоохранной полиции нашли в степи возле села Улгайсын Айтекебийского района снегоход и две туши отстрелянной сайги со спиленными рогами. Был установлен владелец снегохода, который разъяснил, что продал транспорт местному жителю. Тот объяснил, что недавно снегоход одолжил его знакомый. Так полицейские вышли на след подозреваемого, 27-летнего жителя района. Тот рассказал, что когда пас лошадей в степи, заметил стадо сайги и подстрелил двух животных. Затем, так как снегоход не завелся, оставил его в степи», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По данному факту ведется расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота», ружье изъято, как и две пары рогов сайги. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Теперь, в связи с ужесточением наказания за браконьерство мужчине, грозит тюремный срок.

«В Уголовный кодекс внесены статьи наказания за незаконную добычу рыбы, охоту, незаконное обращение с объектами животного и растительного мира, введена санкция конфискация имущества. Увеличены санкции статьи 337 УК РК, согласно которой предусматривается безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, тогда как раньше было ограничение свободы и срок до 5 лет. Определены пороги крупного, особо крупного, значительного ущерба окружающей среде. Задержанному жителю Айтекебийского района грозит срок от 3 до 7 лет лишения свободы», - сказал Е.Саркулов.