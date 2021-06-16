РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:23, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    За отказ реализовывать сжиженный газ оштрафовали АЗС в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области оптовый реализатор сжиженного газа привлечен к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением, передает МИА «Казинформ».

    В конце прошлого года антимонопольный департамент по Актюбинской области провел расследование в отношении газосетевой организации, ТОО «АЗС-Лидер», в процессе которого было установлено, что с 20 июля по 30 сентября 2020 года ТОО «АЗС-Лидер», имея возможности, отказывалась реализовывать сжиженный газ отдельным розничным реализаторам. В результате злоупотребления доминирующим положением на рынке оптовой реализации сжиженного газа в регионе на некоторых автогазозаправочных станциях отсутствовал газ, потребители ощутили дефицит.

    Не согласившись с результатом расследования, ТОО «АЗС-Лидер» обжаловала действия антимонопольного органа в судебных органах Актюбинской области.

    После длительных судебных процессов апелляционной судебной инстанцией региона поставлена точка в данном деле - результаты расследования признаны законными и обоснованными.

    Специализированным административным судом Актобе ТОО «АЗС-Лидер» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в сумме 5 321 220 тенге. Штраф полностью оплачен в бюджет.


    Теги:
    Нефть/газ Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Нефть Происшествия Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!