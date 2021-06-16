За отказ реализовывать сжиженный газ оштрафовали АЗС в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области оптовый реализатор сжиженного газа привлечен к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением, передает МИА «Казинформ».

В конце прошлого года антимонопольный департамент по Актюбинской области провел расследование в отношении газосетевой организации, ТОО «АЗС-Лидер», в процессе которого было установлено, что с 20 июля по 30 сентября 2020 года ТОО «АЗС-Лидер», имея возможности, отказывалась реализовывать сжиженный газ отдельным розничным реализаторам. В результате злоупотребления доминирующим положением на рынке оптовой реализации сжиженного газа в регионе на некоторых автогазозаправочных станциях отсутствовал газ, потребители ощутили дефицит.

Не согласившись с результатом расследования, ТОО «АЗС-Лидер» обжаловала действия антимонопольного органа в судебных органах Актюбинской области.

После длительных судебных процессов апелляционной судебной инстанцией региона поставлена точка в данном деле - результаты расследования признаны законными и обоснованными.

Специализированным административным судом Актобе ТОО «АЗС-Лидер» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в сумме 5 321 220 тенге. Штраф полностью оплачен в бюджет.