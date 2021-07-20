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    20:05, 19 Июль 2021 | GMT +6

    За оскорбление представителя власти накажут жительницу города Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области полицейские обратились к населению с предупреждением об ответственности за оскорбление представителя власти при осуществлении им служебных обязанностей. Поводом для такого обращения послужил инцидент, произошедший в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Полицейские в очередной раз напомнили гражданам, что за воспрепятствование законным действиям сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей, а также оскорбление полицейских нарушителям грозит уголовная ответственность.

    «Нередко граждане, находясь под воздействием спиртных напитков, абсолютно уверены в своей правоте и по этой причине допускают оскорбления в адрес полицейских, не задумываясь о последствиях. В частности, 18 июля в 02:30 часов ночи 23-летняя жительница города Кокшетау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила на линию 102, выражаясь нецензурной бранью при этом в адрес инспектора Центра оперативного управления, оператора линии 102. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 378 УК РК «Оскорбление представителя власти», - отметили в ведомстве.

    Как добавили в полиции, за применение насилия в отношении представителя власти санкцией ст. 380 УК РК предусмотрен штраф до 3 000 МРП либо лишение свободы до 3 лет. Кроме того, согласно 3-ей части ст. 380 УК РК, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. В согласно норме статьи 380-1 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего», назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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