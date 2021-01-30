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    14:00, 30 Январь 2021 | GMT +6

    За оскорбление полицейского жителя ВКО приговорили к 40 часам общественных работ

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жителя Восточного Казахстана приговорили к 40 часам общественных работ за оскорбление полицейского, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

    В ведомстве сообщили, что на канал 102 поступил вызов от женщины о том, что ее пьяный муж избивает ее и пугает детей. Когда полицейские прибыли, пьяный мужчина беспричинно начал нецензурно выражаться в адрес представителей власти, которые несли службу. Полицейские пытались его успокоить его, однако на замечание стражей порядка о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал. И продолжал при посторонних лицах публично оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью.

    «Данный осужденный состоит на учете в службе пробации. Он за оскорбление власти получил 40 часов общественных работ. Ежедневно по 4 часа в день убирает снег, помогая пожилым людям», - сообщил заместитель начальника Департамента УИС по ВКО полковник юстиции Галымжан Балтабаев.

    На днях житель ВКО за «визит» к бывшей жене получил 300 часов общественных работ.




    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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