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За оскорбление медсестры арестован житель Павлодарской области

8 Августа 2021 11:30
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За оскорбление медсестры арестован житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В суде мужчина признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Об этом сообщил начальник отдела полиции Иртышского района Даулет Молдабаев.

«34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выразился нецензурной бранью в адрес 22-летней медсестры. Оскорбив медработника, тем самым он выразил неуважение к окружающим», – рассказал Даулет Молдабаев.

В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по статье 434 части 1 КРКоАП. Иртышский райсуд признан сельчанина виновным в совершении правонарушения и подверг административному аресту на трое суток.
На 5 МРП суд оштрафовал еще одного жителя Иртышского района. 44-летний мужчина нецензурно выражался в адрес своего 58-летнего односельчанина.
В департаменте полиции области сообщили, что с начала года к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения привлечен 741 нарушитель.
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#Павлодарская область   #Происшествия   #Судебный процесс  
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