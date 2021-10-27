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    22:01, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    За оскорбление матери житель столицы получил  пять суток ареста

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию на канал «102» поступил вызов от жительницы столицы о том, что сын скандалит и нецензурно выражается в ее адрес. Напуганная 64-летняя женщина вызвала полицейских. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    По факту участковым инспектором полиции УП района «Есиль» 31-летний дебошир был задержан и помещён в комнату временного задержания. На нарушителя составлен административный протокол по статье 73 КРКобАП за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.

    Решением Специализированного административного суда города Нур-Султана мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Кроме того, в отношении него вынесено защитное предписание сроком на 30 суток.

    «Если имеются факты правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений необходимо позвонить по номеру: 8 (7172) 71-65-45, 71-60-63 либо на «102», - добавили в полиции.

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