За оскорбление матери житель столицы получил  пять суток ареста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию на канал «102» поступил вызов от жительницы столицы о том, что сын скандалит и нецензурно выражается в ее адрес. Напуганная 64-летняя женщина вызвала полицейских. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

По факту участковым инспектором полиции УП района «Есиль» 31-летний дебошир был задержан и помещён в комнату временного задержания. На нарушителя составлен административный протокол по статье 73 КРКобАП за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.

Решением Специализированного административного суда города Нур-Султана мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Кроме того, в отношении него вынесено защитное предписание сроком на 30 суток.

«Если имеются факты правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений необходимо позвонить по номеру: 8 (7172) 71-65-45, 71-60-63 либо на «102», - добавили в полиции.