За оскорбительные слова привлечён к ответственности сельский аким в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Совет по этике в Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима поселка Кушмурун Аулиекольского района Сапара Курмангалиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области.

Поводом возбуждения дисциплинарного дела явилось обращение инициативной группы «Родной Кушмурун» и результаты проведенной департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области по обращению внеплановой проверки.

«По материалам дела установлено, что 15 июня 2021 года житель поселка Кушмурун Николай Беседа фиксировал на видео процесс уборки территории села социальными работниками. В это время приехавший на место уборки для контроля работы аким поселка Сапар Курмангалиев увидел гражданина Беседа и в его адрес высказался оскорбительными словами»,- сообщили в ведомстве.

Аким поселка, присутствовавший на Совете по этике, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По итогам, члены Совета по этике вынесли решение о привлечении акима поселка к дисциплинарной ответственности в виде выговора за несоблюдение норм служебной этики.