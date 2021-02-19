За организацию незаконного игорного бизнеса осудили двух жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два жителя города Атырау осуждены за организацию незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований по Атырауской области Агентства РК по финансовому мониторингу по четырем адресам в Атырау пресекли факты организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской конторы ТОО «Э-БК».

«При осмотре помещений обнаружены и изъяты 17 процессоров, 16 мониторов, 32 телевизора, 14 термопринтеров для печати чеков и денежные средства на общую сумму более 1,2 млн тенге.

Приговором суда №2 города Атырау два жителя города признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 28, пукнтом 2 части 3 статьи 307 УК РК, и каждому назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы условно.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.