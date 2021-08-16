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За оперативное спасение ребёнка из скважины награждены костанайские спасатели

16 Августа 2021 13:57
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За оперативное спасение ребёнка из скважины награждены костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудников ДЧС Костанайской области наградили за спасение ребенка из скважины с водой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте по ЧС прошла церемония награждения сотрудников оперативно-спасательного отряда, которые спасли упавшего в скважину мальчика. На месте работали сотрудники оперативно-спасательного отряда в составе 9 человек и 2 единицы техники.

«Почетные грамоты получили: Базарбаев Аиб – руководитель оперативно спасательного отряда, вслед за ним - Страшной Игорь, Касымов Арман, Лапич Артем, Левшин Сергей, Абишев Руслан, Бимендинов Ардак, Жусупов Темирлан, Садуов Омар, Жумагулов Серик.

Спасатели без колебаний и оперативно пришли на выручку. Ведь в случаях угрозы здоровью или жизни людей, когда счет идет на минуты, на помощь то и дело спешат спасатели»,- отмечают в ведомстве.

Начальник ДЧС Костанайской области полковник гражданской защиты Биржан Каримов Биржан поблагодарил награждённых спасателей за смелость и высокий профессионализм, проявленные в сложных условиях, благодаря которым удалось спасти жизнь ребенку и избежать ужасных последствий.

Напомним, что 10 августа в 17:25 в селе Садчиковка Костанайской области в одном из частных подворий в скважину для воды глубиной 3,5 метра упал двухлетний ребёнок. К моменту прибытия, спасатели быстро оценив обстановку и не теряя ни малейшей минуты, чтобы ребенка вытащить живым, принялись копать яму параллельно скважине. Добравшись до ребёнка, они успешно вытащили его на поверхность и передали бригаде медицинской помощи.


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#Костанайская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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