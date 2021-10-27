РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:06, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    За одну ночь два ограбления строителей произошло в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Группу грабителей задержали в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сообщается, что 10 октября, около 03:30, группа неизвестных по предварительному сговору похитила денежные средства и вещи строителей, которые спали на втором этаже одного из строящихся домов микрорайона Нурсая, и скрылась в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 414 тысяч тенге.

    Аналогичная ситуация произошла в эту же ночь около 04:00 в одном из строительных зданий микрорайона Атырау. Преступная группа ограбила строителей и унесла с собой ценное оборудование и телефоны.

    Стоимость ущерба составила 240 тысяч тенге. Стражи порядка организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали четырех подозреваемых, в возрасте от 26лет до 31 года.

    В отношении задержанных проводится досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК. Подозреваемые полностью признали вину и водворены в изолятор временного содержания.


    Теги:
    Атырауская область Криминал Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!