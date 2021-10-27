За одну ночь два ограбления строителей произошло в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Группу грабителей задержали в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 10 октября, около 03:30, группа неизвестных по предварительному сговору похитила денежные средства и вещи строителей, которые спали на втором этаже одного из строящихся домов микрорайона Нурсая, и скрылась в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 414 тысяч тенге.

Аналогичная ситуация произошла в эту же ночь около 04:00 в одном из строительных зданий микрорайона Атырау. Преступная группа ограбила строителей и унесла с собой ценное оборудование и телефоны.

Стоимость ущерба составила 240 тысяч тенге. Стражи порядка организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали четырех подозреваемых, в возрасте от 26лет до 31 года.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК. Подозреваемые полностью признали вину и водворены в изолятор временного содержания.

