За одну неделю создали мультфильм казахстанские программисты

Программисты-инженеры Казахского национального женского педагогического университета Нурлан Кайранбаев и Магжан Сагитжан создали мультфильм под названием «Жұмбақсай оқиғасы» по мотивам произведения знаменитого ученого и писателя-фантаста Рысбека Баймахана, передает агентство Kazinform.

Инженеры создали мультфильм всего за неделю. По их словам, увлеченные процессом, они работали днем и ночью.

Всего в мультфильме представлено пять персонажей, включая троих школьников, одного взрослого и верного четвероногого друга.

Создание мультфильма стало своеобразным экспериментом для программистов-мультимедийщиков. Нурлан Кайранбаев и Магжан Сагитжан, будучи инженерами-программистами, взяли на себя роли мультипликаторов, аниматоров, режиссера, звукорежиссера, раскодировщика и даже диктора.

Для воплощения своей идеи они использовали несколько 3D программ, таких как Autodesk Maya, Z-brush, Character Creator, Marvelous Designer, Iclone и Photoshop.Программа Autodesk Maya была задействована для создания природы, в то время как Z-brush воспроизводил детали лиц и морщины персонажей. Marvelous Designer помогла в оформлении одежды для героев мультфильма.

Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Один из создателей, Нурлан Кайранбаев, отметил, что это был не только творческий процесс, но и экономический эксперимент в области создания анимационных фильмов.

— Мы хотели не только создать увлекательный контент на родном языке для детей, но и проверить, насколько можно сэкономить ресурсы при производстве анимационных фильмов, — сказал Нурлан Кайранбаев.

Интересно, что трех персонажей озвучил один человек. Специалист по озвучке, известный диктор Гульназид Омарова, присоединилась к проекту, озвучив бесплатно троих персонажей в мультфильме. Четвертого персонажа озвучил один из создателей, программист Магжан Сагитжан.

Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Программисты-инженеры Казахского национального женского педагогического университета планируют продолжить свою творческую деятельность и создать еще больше мультфильмов на государственном языке для детей. Их проект стал примером инновационного подхода к созданию мультимедийного контента, демонстрируя, что программисты способны не только писать код, но и воплощать свои творческие идеи в мире анимации.