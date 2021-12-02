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За один вечер гвардейцы задержали мошенника и обезвредили дебоширку в Нур-Султане

2 Декабря 2021 19:00
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За один вечер гвардейцы задержали мошенника и обезвредили дебоширку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной гвардии рассказали о случаях из практики войсковых нарядов, произошедших в один день в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

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Так, 1 декабря, около 14.10 часов, войсковым нарядом во время несения службы в Есильском районе столицы был найден смартфон марки Xiaomi. Спустя некоторое время на данный телефон позвонила его владелица. Начальник войскового наряда рядовой Фарид Гатиятуллин сообщил свое местонахождение и передал найденный телефон девушке.

Примерно в это же время другим войсковым нарядом вдоль аллеи на пересечении проспекта Республики и улицы Дукенулы в снегу был замечен сотовый телефон iPhone 7. Н аряд незамедлительно доложил о находке по радиосвязи начальнику патрульной группы рядовому Шынгысхану Ильясу. Прибыв на место находки, гвардеец включил сотовый телефон, и на него поступил звонок от хозяйки.

Получив свои средства связи, девушки выразили благодарность войсковым нарядам за бдительное и честное несение службы.

Также около 15.50 на улице К. Байсеитовой войсковой наряд увидел, как гражданин убегал от сотрудника полиции и забежал во дворы.

Начальник войскового наряда ефрейтор Нурсултан Сарсенбаев и рядовой Мукаметали Уали незамедлительно приступили к задержанию мужчины. У молодого человека 2003 года рождения в кармане куртки оказалось наркотическое вещество - с его слов, «гашиш».

А в столичном районе Алматы в о время несения службы по охране общественного порядка военнослужащие воинской части 5573 задержали гражданку, нанесшую в ходе семейного скандала колотые-резаные раны своему супругу.

Начальник группы разбора старший лейтенант Данияр Султанов вместе с патрульными Дамиром Маукеном и Әмірғали Толқыновым, совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции, провели досмотр личных вещей подозреваемой, в ходе которого обнаружено пять ножей. Для дальнейших разбирательств она была доставлена в управление полиции Алматинского района за нарушение статьи 106 части 1 УК РК.

В этот же день гвардейским нарядом совместно с сотрудниками полиции был задержан гражданин 2003 года рождения, который проходил по ориентировке. Третьего сентября он обманным путем завладел деньгами. После оперативно-розыскных мероприятий данного гражданина также доставили в управление полиции за нарушения статьи 190 части 2 УК РК.



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#Нур-Султан   #Происшествия   #Нацгвардия  
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