За один млн тенге продала бездетной паре акмолинка свою дочь
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В один млн тенге оценила жительница Акмолинской области свою полуторамесячную дочь. Именно за такую сумму женщина продала ребенка бездетной паре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции региона, 23 июля сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Акмолинской области выявили факт купли-продажи ребенка.
«Оперативная информация о незаконной сделке поступила в областное управление криминальной полиции, сотрудники которого установили и разыскали бездетную супружескую пару, взявшую в свою семью полуторамесячную девочку. Как выяснилось, сделка была осуществлена на территории Акмолинской области между супругами и 27-летней матерью ребенка, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности по ч.1 ст.188 УК РК («Кража») и по ч.1 ст.190 УК РК («Мошенничество»)», - отметили в ведомстве.
Полицейские установили, что матери новорожденной была передана денежная сумма в размере 1 млн тенге. В настоящее время акмолинскими оперативниками проверяется причастность к совершению преступления работников одного из учреждений региона для детей от рождения до трех лет.
По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 135 УК РК «Торговля людьми», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в целях обеспечения общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в общественных местах, а также уголовных преступлений департаментом полиции Акмолинской области с 19 по 23 июля на территории региона проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
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