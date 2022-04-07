За один день был убран в Актобе накопившийся за зиму мусор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате Актобе прокомментировали видео в Facebook, на котором показан мусор, разбросанный под окнами многоэтажки, передает корреспондент МИА Казинформ.

На видео под окнами многоэтажного дома лежит всякий мусор, старая мебель, остатки строительных материалов после ремонта.

«Сами мусорим, никто не подкинул же», - пишут пользователи соцсети.

В пресс-службе акима города подтвердили данный факт, отметив, что весь мусор накопился за зиму и появился после таяния снега. В тот же день его убрали.

«Это мусор, скопившийся за зиму и пролежавший под снегом. Обычный мусор, а также старая мебель, остатки стройматериалов, которые жители должны были вывозить сами на полигон. Негабаритный мусор компании- подрядчики не обязаны убирать, только ТБО.

Весной за два дня снег резко растаял, появилось скопление мусора. Это улица Тургенева. В день, когда появилось видео, мусор был убран», - сообщили в пресс-службе акима города.







