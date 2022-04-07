За один день был убран в Актобе накопившийся за зиму мусор
На видео под окнами многоэтажного дома лежит всякий мусор, старая мебель, остатки строительных материалов после ремонта.
«Сами мусорим, никто не подкинул же», - пишут пользователи соцсети.
В пресс-службе акима города подтвердили данный факт, отметив, что весь мусор накопился за зиму и появился после таяния снега. В тот же день его убрали.
«Это мусор, скопившийся за зиму и пролежавший под снегом. Обычный мусор, а также старая мебель, остатки стройматериалов, которые жители должны были вывозить сами на полигон. Негабаритный мусор компании- подрядчики не обязаны убирать, только ТБО.
Весной за два дня снег резко растаял, появилось скопление мусора. Это улица Тургенева. В день, когда появилось видео, мусор был убран», - сообщили в пресс-службе акима города.