За один час столичные гвардейцы вернули родителям потерявшихся детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Буквально за один час войсковые наряды Национальной гвардии вернули родителям двух потерявшихся детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Сообщается, что 13 июня, около 16.00, войсковым нарядом в составе начальника рядового Сергея Начарова и патрульных рядового Исмаила Ботаева и Дамира Цыкунова во время несения службы на маршруте патрулирования в парке «Жетісу» был замечен ребенок без сопровождения взрослых.

Наряд доложил об этом начальнику патрульной группы сержанту Бауыржану Джумабекову. Через некоторое время была найдена мать ребенка, которой и был передан ее четырехлетний сын.

Как выяснилось позже, мать отлучилась ненадолго и оставила супруга с детьми. Тем временем непоседливый мальчик, пока отец был занят его трехлетней сестрой, убежал вглубь парка. Самостоятельные поиски родителей результатов не дали. Но начеку оказались бдительные гвардейцы, которые и передали малыша родным. Родители выразили военнослужащим огромную благодарность за оказанную помощь.

Через некоторое время, около 16.40, сержант Бауыржан Джумабеков со своими патрульными рядовыми Шыныбаем Тілеген и Абылаем Акимжановым во время проверки войсковых нарядов увидели другого четырехлетнего мальчика, который также в одиночестве ходил по парку.

Спустя непродолжительное время была найдена бабушка мальчика. Как выяснилось, ребенок с бабушкой, тетей, мамой и еще двумя детьми большой семьей отдыхали в парке. И когда мать отвлеклась на кормление младшей годовалой сестренки, мальчик убежал. Через 20 минут самостоятельных поисков бабушка увидела внука на руках у патрульных солдат и от радости расплакалась.

Родственники маленького мальчика выразили благодарность воинам войск правопорядка и их командирам за бдительность.



