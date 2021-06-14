За один час столичные гвардейцы вернули родителям потерявшихся детей
Сообщается, что 13 июня, около 16.00, войсковым нарядом в составе начальника рядового Сергея Начарова и патрульных рядового Исмаила Ботаева и Дамира Цыкунова во время несения службы на маршруте патрулирования в парке «Жетісу» был замечен ребенок без сопровождения взрослых.
Наряд доложил об этом начальнику патрульной группы сержанту Бауыржану Джумабекову. Через некоторое время была найдена мать ребенка, которой и был передан ее четырехлетний сын.
Как выяснилось позже, мать отлучилась ненадолго и оставила супруга с детьми. Тем временем непоседливый мальчик, пока отец был занят его трехлетней сестрой, убежал вглубь парка. Самостоятельные поиски родителей результатов не дали. Но начеку оказались бдительные гвардейцы, которые и передали малыша родным. Родители выразили военнослужащим огромную благодарность за оказанную помощь.
Через некоторое время, около 16.40, сержант Бауыржан Джумабеков со своими патрульными рядовыми Шыныбаем Тілеген и Абылаем Акимжановым во время проверки войсковых нарядов увидели другого четырехлетнего мальчика, который также в одиночестве ходил по парку.
Спустя непродолжительное время была найдена бабушка мальчика. Как выяснилось, ребенок с бабушкой, тетей, мамой и еще двумя детьми большой семьей отдыхали в парке. И когда мать отвлеклась на кормление младшей годовалой сестренки, мальчик убежал. Через 20 минут самостоятельных поисков бабушка увидела внука на руках у патрульных солдат и от радости расплакалась.
Родственники маленького мальчика выразили благодарность воинам войск правопорядка и их командирам за бдительность.