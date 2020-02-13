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За обсуждением постов Айсултана кроются недобрые намерения – Даурен Абаев

13 Февраля 2020 22:24
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За обсуждением постов Айсултана кроются недобрые намерения – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За обсуждением постов Айсултана кроются недобрые намерения. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данному вопросу хочу сказать следующее. Вообще, сейчас не только в нашем обществе, а во всем мире стало большой проблемой отличить ложь от правды. Мы видим, что некоторые группы распространяют ложную информацию и наносят ущерб репутации больших компаний и отдельных людей, даже целых стран. За этим кроются недобрые намерения и корыстные интересы, и таких примеров в нашей стране в последнее время становится все больше. Это может привести к негативному развитию событий, и в отношении ситуации с Айсултаном я хотел бы это сказать», - сказал Д.Абаев.

Министр отметил, что некоторые хотят связать сложившуюся ситуацию с Первым Президентом, вызвать ажиотаж в обществе, но народ Казахстана ценит заслуги Елбасы, который за 30 лет вывел страну из упадка и поднял на сегодняшний уровень. И не следует принимать на веру такую негативную информацию, чтобы не обесценить наши достижения.

Д.Абаев также подчеркнул, что неэтично обсуждать высказывания человека, который находится на лечении от наркозависимости.


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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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