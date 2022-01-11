За новогодние каникулы в Байконуре не зарегистрировано новых случаев коронавируса

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года на космическом комплексе «Байконур» наблюдается стабильная ситуация по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 10 января 2022 года общее число заболевших байконурцев с начала пандемии составляет 2972, в инфекционном стационаре на сегодняшний день нет больных, количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 за весь период составляет 143 человека.

Если сравнить с данными трехнедельной давности, то в Байконуре отмечено значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. А за время новогодних каникул не было зарегистрировано новых случаев заражений и летальных исходов, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе городской администрации.

Пока прежние ограничения в связи с коронавирусной инфекцией остаются в силе, с 7 января на территории города и космодрома Байконур введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей в связи с террористическими проявлениями и чрезвычайным положением в Казахстане.

Как сообщалось, в день общенационального траура в Казахстане, байконурцы вместе со всеми казахстанцами выразили свои соболезнования, на Байконуре были приспущены флаги Республики Казахстан.



