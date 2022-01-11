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За новогодние каникулы в Байконуре не зарегистрировано новых случаев коронавируса

11 Января 2022 20:28
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За новогодние каникулы в Байконуре не зарегистрировано новых случаев коронавируса

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года на космическом комплексе «Байконур» наблюдается стабильная ситуация по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 10 января 2022 года общее число заболевших байконурцев с начала пандемии составляет 2972, в инфекционном стационаре на сегодняшний день нет больных, количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 за весь период составляет 143 человека.

Если сравнить с данными трехнедельной давности, то в Байконуре отмечено значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. А за время новогодних каникул не было зарегистрировано новых случаев заражений и летальных исходов, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе городской администрации.

Пока прежние ограничения в связи с коронавирусной инфекцией остаются в силе, с 7 января на территории города и космодрома Байконур введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей в связи с террористическими проявлениями и чрезвычайным положением в Казахстане.

Как сообщалось, в день общенационального траура в Казахстане, байконурцы вместе со всеми казахстанцами выразили свои соболезнования, на Байконуре были приспущены флаги Республики Казахстан.



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#Кызылординская область   #Байконур   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Сара Кабикызы

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