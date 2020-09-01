+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 23 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За ночные прогулки вне дома в полицию доставлено более 500 актюбинских подростков

1 Сентября 2020 21:00
Поделиться:
За ночные прогулки вне дома в полицию доставлено более 500 актюбинских подростков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 500 несовершеннолетних было доставлено в полицию за нахождение в ночное время вне дома без родителей в рамках ОПМ «Дети в ночном городе», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Новости по теме
Четыре факта проведения массовых мероприятий выявили в Павлодаре
Павлодарская полиция перешла на усиленный режим Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем создается в Казахстане Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства

«С 21 по 30 августа в регионе было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». В результате мероприятия в органы внутренних дел было доставлено 537 несовершеннолетних, в том числе 508 детей за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов. 22 подростка были задержаны за совершение административного правонарушения», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В рамках ОПМ 28 родителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. На учет в полицию было поставлено 47 подростков и 40 неблагополучных семей.

В ходе мероприятий инспектора ювенальной полиции провели рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив