За ночные прогулки вне дома в полицию доставлено более 500 актюбинских подростков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 500 несовершеннолетних было доставлено в полицию за нахождение в ночное время вне дома без родителей в рамках ОПМ «Дети в ночном городе», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

«С 21 по 30 августа в регионе было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». В результате мероприятия в органы внутренних дел было доставлено 537 несовершеннолетних, в том числе 508 детей за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов. 22 подростка были задержаны за совершение административного правонарушения», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В рамках ОПМ 28 родителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. На учет в полицию было поставлено 47 подростков и 40 неблагополучных семей.

В ходе мероприятий инспектора ювенальной полиции провели рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях.