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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
За ночные прогулки подростков наказывают родителей в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские привлекли к ответственности родителей, чьи дети без присмотра гуляли после 23 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в период каникул безопасности несовершеннолетних уделяется особое внимание. Число гуляний подростков в ночное время, как правило, возрастает. За неделю таких фактов выявили 118. Каждый из них — риск для подростка оказаться жертвой преступного умысла.
«Бывают случаи, когда родители доверяют безопасность детей взрослым родственникам, позволяя гулять с ними после 23 часов. Однако в ночное время несовершеннолетнего вне дома должны сопровождать сами родители, либо лица, их заменяющие. Никто иной законным представителем не является», - напомнил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.
Родители, допустившие такие ночные прогулки, понесли административное наказание.
Во время рейдов полицейские поставили на учёт 29 семей как неблагополучные. 37 родителей привлечены к ответственности за невыполнение обязательств по воспитанию детей.
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