За ночные прогулки детей наказаны 1500 родителей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года столичными полицейскими привлечены к административной ответственности 1500 законных представителей за нахождение в ночное время несовершеннолетних детей в развлекательных заведениях и вне жилищ без сопровождения законных представителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Сотрудниками подразделения ювенальной полиции местной полицейской службы ДП г. Нур-Султана в ходе проведения локально-рейдовых отработок за сутки 3 июня т.г. выявлено 70 несовершеннолетних, находящихся ночью вне дома. По данным фактам полицейскими составлены протокола по ст. 442 ч. 2 КРКоАП.

Кроме того, полицейскими при участии волонтеров выявлен факт празднования окончания школы выпускниками в одном из коттеджей города. Стражами порядка 15 подростков переданы родителям с принятием мер профилактического воздействия.

«Предупреждению подлежат законные представители лишь за единичный факт нахождения ребенка ночью вне дома. При повтором допущении в течение года подобных фактов, материал подлежит направлению в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Нур-Султана для привлечения нарушителей к ответственности по ст.442 ч.3 КРКоАП», - пояснили в ДП.

Привлечению к ответственности за нахождение подростков в развлекательных заведениях подлежат не только родители, но и собственники заведений. Так, в текущем году 62 владельца развлекательных заведений и администраторов привлечены судом к ответственности по ст. 132 КРКоАП.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает , что несовершеннолетним запрещено нахождение в ночное время в развлекательных заведениях с 22:00 часов до 6:00 часов, а вне жилища без сопровождения законных представителей с 23:00 часов до 6:00 часов.

В период летних каникул столичными полицейскими проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также профилактики детской безнадзорности.